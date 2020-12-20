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    HaberlerEge Haberleri ‘İnsanlar hastalıktan gerçekten korkmalı’
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    20.12.2020 - 00:01 |

    ‘İnsanlar hastalıktan gerçekten korkmalı’

    Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) Yoğun Bakım Ünitesi’nde görev yaptığı sırada yakalandığı Kovid-19’u 21 günlük tedavi sonucu yenen Prof. Dr. Simay Karaduman, hastalığın ne kadar korkunç olduğunun farkında olunması gerektiğine işaret etti.

    ‘İnsanlar hastalıktan gerçekten korkmalı’

    Geçen ay yakalandığı Kovid-19 hastalığını yenerek görevinin başına dönen PAÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karaduman, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı. Verilen ilaçları kullanarak iyileştiğini ifade eden Karaduman, “Hastalara bakarken kendimizi korumak için hastanede özel kıyafetler giyiyoruz. O koruyucu elbiseleri giydiğimiz halde bu hastalığa yakalanıyorsak insanların da buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu hastalıktan gerçekten korkulmalı” dedi.

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