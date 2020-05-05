İnsanların konuttan beklentisi değişti

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, belediyelere imar planlarında düzenleme çağırısı yaptı. Koronavirüsün, kendi kendine yetebilen, doğal ve sağlıklı yaşama imkan sunan evleri ön plana çıkardığını ifade eden Aslan, “İnsanlar, organik tarım yapılabileceği geniş yaşam alanları istiyor. Kentleşme buna göre düzenlenmeli” dedi. Şehir içine sıkışan apartmanlar yerine şehir merkezi dışında yaşam alanlarına talebin arttığını, İzmir’in de bu açıdan büyük avantaja sahip olduğunu dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

Her ihtimal düşünülmeli

“Havası, eşsiz doğası ile benzersiz bir değere sahip İzmir, yaşam alanı modeliyle dünya gayrimenkul sektörünün yıldızı olur. Yıllardır insanların doğanın bir parçası olduğunun ve doğayla iç içe yaşamak isteyeceği bilinciyle çalıştık. Menemen’de, Güzelbahçe’de 2 bin 500 bahçeli konut ürettik. Yeter ki gerekli düzenlemeler yapılsın. Bahçeli, organik tarımın yapılabildiği doğal yaşam alanları inşa etmeliyiz. Konut, gelişebilecek her duruma uygun şekilde tasarlanmalı. Yalnızca mevcut koşullara değil, gelecekte olması ihtimal koşullara da uyum sağlayabilmeli. Artık sürdürülebilir konut anlayışı hayata geçirilmeli. Bu alanların okul ve poliklinik gibi merkezlere yakın olması da önemli.”