İnsanlığa sığmaz!

Hayvansever Funda Küçük, Efeler’in Çeştepe Mahallesi’nde besleme yaptığı sırada, boş bir tarlada 4 köpek yavrusunun telef olduğunu gördüğünü söyledi, “Hepsinin aynı şekilde ölmesi normal değil” dedi. Köşk’te de boğazına ip takılarak bir köpeğin öldürüldüğünü sözlerine ekleyen Küçük, sorumluların bir an bulunmasını istedi. l DHA