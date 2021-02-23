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    HaberlerEge Haberleri İnsanlığa sığmaz!
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    23.02.2021 - 00:03 |

    İnsanlığa sığmaz!

    Aydın’ın Efeler ve Köşk ilçelerinde 5 sokak köpeği ölü bulundu. Ölü köpek yavruları, incelenmesi için belediye ekiplerine teslim edildi.

    İnsanlığa sığmaz!

    Hayvansever Funda Küçük, Efeler’in Çeştepe Mahallesi’nde besleme yaptığı sırada, boş bir tarlada 4 köpek yavrusunun telef olduğunu gördüğünü söyledi, “Hepsinin aynı şekilde ölmesi normal değil” dedi. Köşk’te de boğazına ip takılarak bir köpeğin öldürüldüğünü sözlerine ekleyen Küçük, sorumluların bir an bulunmasını istedi. l DHA

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