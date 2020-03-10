İnsanlık için yürüdüler

Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş öncesi katılımcılara seslenen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Biz kadın vicdanıyla insanlık için yürüyoruz. Biz korkmadan yürüyenler; korktukları için yürüyemeyenlerin de haklarını savunanlarız” dedi.