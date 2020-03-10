10.03.2020 - 00:03 |
İnsanlık için yürüdüler
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Efes Selçuk’ta kadınlar, erkekler, gençler ve çocuklar “Korkmuyoruz, Yürüyoruz” diyerek sokaklara çıktı.
Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş öncesi katılımcılara seslenen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Biz kadın vicdanıyla insanlık için yürüyoruz. Biz korkmadan yürüyenler; korktukları için yürüyemeyenlerin de haklarını savunanlarız” dedi.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.