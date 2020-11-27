InstItut françaIs’de dopdolu sezon başladı

InstItut français İzmir, yeni sezonda pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak bu döneme yönelik online kurslar, kütüphane aktiviteleri, online etkinlikler ve sergilerle İzmirlileri buluşturmaya hazırlanıyor. Göreve yeni başlayan Institut français İzmir Müdürü José-Maria Queirós, 20 yıl farklı ülkelerdeki Fransız Kültür Merkezi kurumlarında görev aldıktan sonra İzmir’e gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Queirós, kültürlerarası paylaşım ve etkileşim hedefli etkinliklerin tüm yıl süreceğini ifade etti.

‘Kültür tutkunuyum’

Yabancı dil öğretimi, kültürel proje yönetimi ve mühendislik bölümlerinden mezun olduğunu belirten Queirós, “Sanatçı değilim ama kültür tutkunuyum. Tutkularımla mesleki faaliyetlerimi uzlaştırmak adına kültürel projeler tasarlayarak ve yöneterek sanatçılara ve sanata hizmet etmeyi seçtim” dedi. Dünyanın Kovid-19 nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Queirós, “Bu durumun ne kadar süreceğini bilmediğimiz için gelecekten endişeliyiz. Şimdilik var olan projeleri sürdürmeye çalışacak, daha sonra kendi projelerimi ortaya koyacağım” diye konuştu. İzmir’in, çok çeşitli yapılar ve etkinlikler sunan modern ve kültürel bir şehir olduğunun altını çizen Queirós, “İzmir’de tanıştığım kültürel partnerlerimizle güzel projeler üretmek için sabırsızlanıyoruz. Ümitliyim” şeklinde konuştu.