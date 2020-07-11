11.07.2020 - 00:03 |
İnternet tabanlı telefon santrali
Çiğli Belediyesi’nde iletişim kalitesinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla IP Telefon Santrali kullanımına geçildi.
Başkan Utku Gümrükçü, belediyede internet alt yapısının kullanıldığı hızlı, ucuz, etkin ve entegre iletişim dönemine geçildiğini söyledi. Sistem belediyedeki mevcut internet altyapısını kullanarak belediyenin tüm dış birimlerini dahili hatların kullanıldığı tek bir santralde topluyor. IP Santral ile hem daha hızlı, hem de düşük maliyetli iletişim olanağı sağlanıyor. Çiğli’de hayatı kolaylaştıracak dijital dönüşüm hedeflerini bir bir gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Vatandaşlarımızın taleplerine hızlı çözüm üretmek ve kurum içi ve kurum dışı iletişimi güçlendirmek amacıyla altyapısal reformlar yapıyoruz” dedi.
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