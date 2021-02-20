20.02.2021 - 07:00 |
İnternetin polisleri
WesIda Medya Grubu dergilerinden Roll Music’in yeni sayısında Ecem Naz Tunca’nın sorularını Govinet Yatırımlar Şirketi Grubu’nun CEO’su Ünal Yüksel yanıtladı.
WesIda Medya Grubu dergilerinden Roll Music’in yeni sayısında Ecem Naz Tunca’nın sorularını Govinet Yatırımlar Şirketi Grubu’nun CEO’su Ünal Yüksel yanıtladı. Yüksel, “Bizler filmlerin, dizilerin, büyük şirketlerin içeriklerinin internette güvenliğini sağlıyoruz. Korsanlarla 7 gün 24 saat mücadele içindeyiz. Yapımcıya hak ettiği değeri geri veriyoruz. İnternet ortamındaki polisleriz diyebiliriz” dedi.