17.11.2020 - 00:03 |
İnternetten alışveriş arttı
Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, salgının başlangıcından bu yana değişen tüketim alışkanlıklarına dikkat çekti.
Kahraman, “Başlangıçta gıda ve buna bağlı olarak artan market alışverişi gibi zorunlu tüketim kalemlerine yönelen harcamaların, 13 Mart-28 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77 ile en fazla elektrik-elektronik ve bilgisayarda, yüzde 42 ile de market ve alışveriş merkezleri harcamalarında arttığını görüyoruz” dedi. İnternet tabanlı alışverişlerde artış kaydedildiğini ifade eden Kahraman, “Yılın ilk 9 ayında toplam kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 819.6 milyar lira oldu” diye konuştu.