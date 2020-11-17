İnternetten alışveriş arttı

Kahraman, “Başlangıçta gıda ve buna bağlı olarak artan market alışverişi gibi zorunlu tüketim kalemlerine yönelen harcamaların, 13 Mart-28 Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 77 ile en fazla elektrik-elektronik ve bilgisayarda, yüzde 42 ile de market ve alışveriş merkezleri harcamalarında arttığını görüyoruz” dedi. İnternet tabanlı alışverişlerde artış kaydedildiğini ifade eden Kahraman, “Yılın ilk 9 ayında toplam kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 819.6 milyar lira oldu” diye konuştu.