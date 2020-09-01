İnternetten satış yüzde 44 arttı

İnternet üzerinden satış yapan imalathaneleri ziyaret eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “İnternetten satış oranımız yüzde 44’lük artış ile 335 milyondan 550 milyona çıktı” dedi. Özellikle mobilya, tekstil, küçük ev aleti, elektronik ürün, ev araç gereci, süs eşyası ve kamp malzemesi gibi ürünlerin internet üzerinden yoğun bir şekilde satıldığını kaydeden Olgun, “40 ülkeye ihracat yapmak gurur verici” diye konuştu.