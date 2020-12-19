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    HaberlerEge Haberleri İnternetten satışları yasak da durdurmadı
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    19.12.2020 - 07:00 | | DHA

    İnternetten satışları yasak da durdurmadı

    RESMİ Gazete’de yayımlanan karara göre 1 Aralık’ta internette satışı yasaklanan etil ve metil alkolün bazı internet sitelerinde halen satışlarının sürdüğü görüldü.

    İnternetten satışları yasak da durdurmadı

    RESMİ Gazete’de yayımlanan karara göre 1 Aralık’ta internette satışı yasaklanan etil ve metil alkolün bazı internet sitelerinde halen satışlarının sürdüğü görüldü. Yasaklanan ürünün satılması halinde ne gibi cezaların uygulanacağını anlatan Avukat Abdi Yaşar, “1 Aralık itibariyle etil alkolün satışı yasaklandı. Ancak halk sağlığını hiçe sayan bazı kişiler, internet ortamında etil alkolü satmaya devam ediyor. İnternet ortamında etil ve metil alkol satan kişilerin hem idari yönden hem de cezai yönden sorumlulukları bulunmaktadır. Etil alkol satışını yaptıkları internet sitesi kapatılır. Bu satışı yapanlar hakkında 20 ila 100 bin lira arası para cezası uygulanır. Bir de bunun cezai boyutu var. İnternet ortamında etil alkolü satanlar, alan kişinin bununla içki yaptığını biliyorsa ve ölüm olayının yaşanması halinde ‘olası kastla adam öldürme’ suçu oluşur. Bu suçtan da yargılanır” dedi. 

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