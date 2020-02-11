BİST118.3420EURO6,570,09USD6,020,09ALTIN304,110,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İnternetten silah satışı sona eriyor
    ABONE OL
    11.02.2020 - 07:00 |

    İnternetten silah satışı sona eriyor

    2019 yılında İzmir’de 160 üzücü olay yaşandığını belirten Umut Vakfı üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, “Yeni yasayla satın alma kolaylığı sona erecek” dedi

    İnternetten silah satışı sona eriyor

    İnternetten silah satışının önüne geçilmesiyle ilgili birçok kez çağrıda bulunan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, TBMM’de çalışmaları devam eden yasa teklifiyle, pompalı tüfek gibi yivsiz silahlar ile av amaçlı kullanılan her türlü kesici aletin internetten reklam ve satışının yapılamayacağını açıkladı. Yasağa uymayanlara 50 bin lira para cezası verileceğini belirten Demirbaş, “Umut Vakfı’nın Silahlı Şiddet Haritası 2019 verilerine göre; 3 bin 623 silahlı şiddet olayının bin 402’sinde tüfeklerin, 132’si beylik silahı olmak üzere bin 465’inde tabancaların toplamda ise 2 bin 867’sinde ateşli silahların, 756’sında ise her türlü kesici, delici aletin kullanıldığı görülüyor. Bu nedenle bir tıkla internetten silah alımının önüne geçecek bu düzenlemeyi çok olumlu buluyoruz” dedi.

    Pompalı tüfeklere dikkat

    Özellikle pompalı tüfeklerin, internetten satışı yasak olmasına karşın bugüne kadar yasadışı olarak sosyal medya ve çeşitli sitelerde reklamları yapılarak yaş, sabıka vb. hiçbir sorgulama yapılmadan, bir tıkla 400-500 lira gibi rakamlara satın alınabildiğini ifade eden Demirbaş, “Bölgelere baktığımızda, doğal olarak nüfusun ve iş hayatının yoğun olduğu, ayrıca yoğun göç yaşanan bölgelerde, kentlerde 2019 yılında da daha çok olay yaşandığı görüldü. Ege Bölgesi’nde yerel ve ulusal basına yansımalara baktığımızda İzmir’de 160 olay dikkat çekerken bu kenti 98 olayla Aydın, 47 olayla Manisa, 45 olayla Denizli, 33 olayla Kütahya, 29 olayla Muğla, 26 olayla Afyon’da, 11 olayla Uşak izliyor” dedi.

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
    daha fazla video için
    Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit, 5 yaralıİdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yozgat, Sivas ve Niğde'de okullar tatil mi? 11 Şubat Valilikten açıklama yapıldı mı?

    Yozgat, Sivas ve Niğde'de okullar tatil mi? 11 Şubat Valilikten açıklama yapıldı mı?

    Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

    Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber