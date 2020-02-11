İnternetten silah satışı sona eriyor

İnternetten silah satışının önüne geçilmesiyle ilgili birçok kez çağrıda bulunan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş, TBMM’de çalışmaları devam eden yasa teklifiyle, pompalı tüfek gibi yivsiz silahlar ile av amaçlı kullanılan her türlü kesici aletin internetten reklam ve satışının yapılamayacağını açıkladı. Yasağa uymayanlara 50 bin lira para cezası verileceğini belirten Demirbaş, “Umut Vakfı’nın Silahlı Şiddet Haritası 2019 verilerine göre; 3 bin 623 silahlı şiddet olayının bin 402’sinde tüfeklerin, 132’si beylik silahı olmak üzere bin 465’inde tabancaların toplamda ise 2 bin 867’sinde ateşli silahların, 756’sında ise her türlü kesici, delici aletin kullanıldığı görülüyor. Bu nedenle bir tıkla internetten silah alımının önüne geçecek bu düzenlemeyi çok olumlu buluyoruz” dedi.

Pompalı tüfeklere dikkat

Özellikle pompalı tüfeklerin, internetten satışı yasak olmasına karşın bugüne kadar yasadışı olarak sosyal medya ve çeşitli sitelerde reklamları yapılarak yaş, sabıka vb. hiçbir sorgulama yapılmadan, bir tıkla 400-500 lira gibi rakamlara satın alınabildiğini ifade eden Demirbaş, “Bölgelere baktığımızda, doğal olarak nüfusun ve iş hayatının yoğun olduğu, ayrıca yoğun göç yaşanan bölgelerde, kentlerde 2019 yılında da daha çok olay yaşandığı görüldü. Ege Bölgesi’nde yerel ve ulusal basına yansımalara baktığımızda İzmir’de 160 olay dikkat çekerken bu kenti 98 olayla Aydın, 47 olayla Manisa, 45 olayla Denizli, 33 olayla Kütahya, 29 olayla Muğla, 26 olayla Afyon’da, 11 olayla Uşak izliyor” dedi.