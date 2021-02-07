İrfan Can’ın nikahını Başkan İnce kıydı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin kıydığı nikâh, koronavirüs tedbirlerine uyularak Güzelbahçe Belediyesi Bahçesi’nde kıyıldı. Pandemi nedeniyle aileler çağırılmadan sade bir nikah yapıldı. Genç çiftin nikah akdini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Sizlere sevgi, saygı ve huzurun hâkim olduğu uzun ve mutlu bir birliktelik diliyorum. Ailenin en güzel meyvesi olan hayırlı evlatlara sahip olmanızı ve Atatürk ilkelerine sahip çıkacak nesiller yetiştirmenizi temenni ediyorum. İzmirimizi Süper Lig’de gururla temsil eden Göztepemizin kalesini emanet ettiğimiz genç kaleci İrfan Can’a başarı dolu ve uzun bir kariyer hayatı diliyorum” dedi.