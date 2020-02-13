İris Gölü, yeniden kuşların oldu

Karaburun Yarımadası’nın özgün doğal güzellikleri arasında yer alan ve tabanına açılan kanallar aracılıyla kurutulmak istenen İris Gölü, belediyenin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Küçükbahçe Köyü sınırları içinde yer alan ve kuşların göç yollarındaki duraklarından biri olan göl, müdahaleyle Gümüşhane’de yok olan Dipsiz Göl’ün kaderini paylaşmadı. Bölgeye giden Karaburun Belediyesi’ne ait iş makineleri, açılan kanalları kapattı, 358 dönümlük gölün sularının çekilmesini engelledi.

İris Gölü’nün 1978 yılında yapılan kadastro çalışmaları sonucunda özel mülkiyete geçtiğini anımsatan Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yasal düzenlemelere göre göllerin özel mülkiyete konu olmasının mümkün olmadığını belirtti, kanalların kapatılması işleminin geçici bir çözüm olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, kalıcı çözümün göl alanının acil kamulaştırması olduğunu vurguladı.