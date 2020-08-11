Irlamaz’da spor saati

Açık havada yapılan ve eğitim parkuru, atletizm, spor egzersizleri, temel spor branş etkinlikleri ve eğitsel oyunların yer aldığı aktivitelerde 714 yaş arası çocuk ve gençler, kuvvet, sürat, dayanıklılık, denge, koordinasyon becerilerini geliştiriyor. Belediye Başkanı Çetin Akın, tüm çalışmaların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapıldığını vurguladı. Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, etkinliklere kayıtların sürdüğünü belirtti.