11.08.2020 - 07:00 |
Irlamaz’da spor saati
Turgutlu Belediyesi’nin çocuk ve gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla başlattığı Yaz Spor Etkinlikleri’yle Turgutlulu çocuk ve gençler yaz dönemini sporla geçiriyor.
Açık havada yapılan ve eğitim parkuru, atletizm, spor egzersizleri, temel spor branş etkinlikleri ve eğitsel oyunların yer aldığı aktivitelerde 714 yaş arası çocuk ve gençler, kuvvet, sürat, dayanıklılık, denge, koordinasyon becerilerini geliştiriyor. Belediye Başkanı Çetin Akın, tüm çalışmaların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapıldığını vurguladı. Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, etkinliklere kayıtların sürdüğünü belirtti.
İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.