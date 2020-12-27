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    27.12.2020 - 00:01 |

    İş dünyası ve üniversite işbirliği

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

    İş dünyası ve üniversite işbirliği

    İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile İZİKAD Başkanı Betül Sezgin’in imzaladığı protokol ile ortak projeler üretilmesi ve farklı alanlarda iş birliği yapılması hedefleniyor.

    Eğitim, araştırma, projeler ve İZİKAD’ın vermiş olduğu öğrenci burslarında fikir ve güç birliği yapmayı hedeflediklerini söyleyen Sezgin, “Kadın girişimciler için kısa ve uzun dönemli sertifika programları ile İYTE öğrencilerine İZİKAD üyeleri tarafından verilecek mentörlük programları da düzenlemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

    STK’larla işbirliklerine her zaman açık olduklarını söyleyen Baran da, “Derneğin proje, eğitim ve araştırmalarda bağlı alanların kullanımını sağlayacağız” dedi.

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