‘İş dünyasında kadın daha etkin olmalı’

Üç kadın derneğinin AB desteğiyle yürüttüğü ‘İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’ projesiyle kadınların daha etkin bir ağ içinde olması ve kamu ihalelerinde öne çıkması amaçlanıyor.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ‘İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’ projesini Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürütüyor. Proje, kadınların gerekli bilgi ve iş pazarlarına ulaşmasını, etkin bir iletişim ağı içinde olmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda www.ticaretinkadinlari.com adlı bir web platformu da oluşturuldu. Platform, kadınların kamu ve özel sektörün mal-hizmet satın almak için düzenlediği ihalelerde başarılı olabilmeleri için güçlü bir araç olacak. Aynı zamanda, Türkiye’nin her noktasındaki girişimci kadınların birbirleriyle iletişime geçmesinde de rol oynayacak. Önemli bir hedef de, girişimci kadınların güçlendirilmesi için gereksinim duyulan yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaların hızlandırılması. Bu çerçevedeki istişare toplantılarının üçüncüsü İzmir’de yapıldı.

‘Altyapı oluşturulmalı’

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, iş dünyasında kadın iletişim ağını kurabilme yolunda adımlar attıklarını belirtti, “Birbirimizle iş yapma potansiyelini yakalayabilmeliyiz. Teşviklerden daha fazla yararlanabilmek önemli. Bunu için www.ticaretkadinlari.com adlı portal oluşturuldu. Girişimci iş kadını dernekleri güçlenderilmeli” dedi. Erdem, üçüncü şahısların ve yerel yönetimlerin de bu portalı kullanabilmesi gerektiğini kaydetti. Erdem, “Birlikte nasıl daha çok iş yapabiliriz, bunun üzerinde duruyoruz. Kamu ve özelin kadın tedarikçilerden hizmet ve ürün almasını sağlamalıyız. Bu oran sadece yüzde 1, bunu artırmalıyız” dedi. Ekonomiye katılımda kadınların daha aktif olması gerektiğini dile getiren KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay, “Kamu ihalelerinde ön planda olmalıyız. Bu doğrultuda yasa önerileri hazırlanmalı, altyapı oluşturulmalı” diye konuştu.

‘Avantaj sağlanmalı’

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu da, portaldan ‘kazan-kazan’ ilkesiyle iş alışverişi yapılmasını hedeflediklerini söyledi, “Kamu, özel sektör ve yerel yönetimlerin yararlanabileceği bir data oluşturulabilir. En önemlisi, ticarette kadınlarımızdan destek alınması. Kadın-erkek eşitliği olmalı. Ancak eşitliğin sağlanabilmesi için, kadınlarımıza birtakım avantajlar sağlanmalı ki, aradaki fark kapanabilsin” dedi.