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    HaberlerEge Haberleri İş dünyasından erteleme çağrısı
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    11.07.2020 - 00:32 |

    İş dünyasından erteleme çağrısı

    İzmir Sanayiciler ve İşinsanları Derneği Başkanı Hasan Küçükkurt, iş dünyasının pandemi döneminden önce üç ay ardından da altı ay ödemelerin ertelendiği sigorta primi, KDV ve stopaj ödemelerinin 2021 yılına ötelenmesini beklediğini söyledi.

    İş dünyasından erteleme çağrısı

    Salgın nedeniyle üretimin azaldığını kaydeden Küçükkurt, işletmelerin ve sanayicilerin nefes alması için devlete yapılan ödemelerin ertelenmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

    ‘İstihdam yaratır’

    Kovid-19 salgınından dolayı işletmelerin sıkıntıya düştüğüne dikkat Küçükkurt, “Haziran ayında yeniden normalleşme sürecine girdik ancak, iş dünyasının kısa sürede kendisini toparlaması mümkün görünmüyor. O nedenle ekim ve aralık dönemine ötelenen sigorta primi, KDV ve stopaj ödemeleri 2021’e ertelenmesinin çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu erteleme yapılırsa pandemi sonrası üretim faaliyetleri daha etkili devam eder, istihdam kaybı yaşanmaz. Sanayicilerimiz ve işletmelerimiz ekonomik olarak desteklenmeye devam edilirse pandeminin ekonomik etkileri hafifler” dedi.

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