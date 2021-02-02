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    02.02.2021 - 00:04 |

    İş dünyasını dinledi

    İş dünyasını dinledi

    Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) üyesi derneklerin başkan ve yöneticileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya geldi. Soyer’in başlattığı STK’larla buluşma sürecinin özellikle İzmir’in sivil toplum kuruluşları için önemli olduğunu belirten BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “Bu sayede doğrudan başkana ulaşarak aracısız bir biçimde istek ve önerilerimizi iletebiliyoruz” dedi. BASİFED’in öneri, teklif ve tespitlerini dinleyen Soyer, şöyle konuştu:

    200 milyon dolar kredi

    “Bayraklı’dan başlayarak tüm İzmir’in yapılarını kontrol ederek karnelerini çıkaracağız. Riskli binaları da yerinde dönüştürebilmek için Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz görüşmeler sonucu 200 milyon dolarlık uzun vadeli ve düşük faizli bir kredi alarak bu konuya ayırmak istiyoruz. Öte yandan susuzluk artık ciddi boyutta ve bu konuda adım atmamız gerekiyor. Bu bölgenin tohumlarını kullanmamız gerekiyor. Bunlar kışın ve baharın yağmuru ile büyüyen, ilave su istemeyen ve hayvan yemi olarak kullanılabilecek ürünler.”

    Söz alan EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç ise,  İstanbul Sözleşmesi’ni kırsaldaki kadınlarıa tanıtmak için bir proje geliştirdiklerini ve bu konuda Büyükşehir ile beraber çalışmak istediklerini söyledi.

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