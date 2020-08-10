BİST1.0612.52EURO8.50-0.32USD7.26-0.31ALTIN477.15-0.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İş güvenliğini es geçmeyin
    ABONE OL
    10.08.2020 - 00:03 |

    İş güvenliğini es geçmeyin

    İş güvenliğini es geçmeyin

    Çeyrek asırlık deneyime sahip Bortar Grubu bünyesinde 2015 yılında kurulan Borsafe, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bilinçlendirme, yeni teknolojiler ve sektördeki güncel gelişmeler hakkında çeşitli organizasyonlar yaparak sektörde farkındalık yaratıyor. Kovid-19 salgınıyla iş güvenliği konusunun ihmal edilmemesi gerektiğinin tüm sektörler tarafından daha iyi anlaşıldığını belirten Borsafe Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, şöyle konuştu:

    ‘Doğru ürünleri seçin’

    “Türkiye, her yüz bin çalışan başına düşen ölümlü iş kazalarında dünyada ön sıralarda yer alıyor. İş yeri güvenliğinin sağlanmasına ve işçi sağlının korunmasına yönelik bilincin artırılması ve bu amaca hizmet eden kişisel koruyucu ekipmanların Türkiye’de büyük küçük tüm firmalar tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasının gerekli. Buradaki en önemli husus, kurumun yapılan iş ve işçiye yönelik en doğru ürünü alması. Bunun için ise teknik bilgisine güven duyulan ve ürün gamı kuvvetli satış firmaları ile çalışmak gerekiyor. Aksi halde işletmeler maalesef iş sağlığı ve güvenliği için ayırdıkları bütçelerini doğru kullanamadığı gibi birçok riske de maruz kalıyor.”

    Duman kavgasında tekme ve yumruklar konuştuDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Masterchef Türkiye kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef Türkiye son final turunda yarışmaya kim devam edecek?

    Masterchef Türkiye kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef Türkiye son final turunda yarışmaya kim devam edecek?

    Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

    Kredi çekecek ev ve araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Değişti...

    Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

    Corona virüs aşısında umutlandıran gelişme!

    Dün Mersin'de denize girdi! Cesedi Antalya'da bulundu...

    Dün Mersin'de denize girdi! Cesedi Antalya'da bulundu...

    Sıradaki Haber