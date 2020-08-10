İş güvenliğini es geçmeyin

Çeyrek asırlık deneyime sahip Bortar Grubu bünyesinde 2015 yılında kurulan Borsafe, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bilinçlendirme, yeni teknolojiler ve sektördeki güncel gelişmeler hakkında çeşitli organizasyonlar yaparak sektörde farkındalık yaratıyor. Kovid-19 salgınıyla iş güvenliği konusunun ihmal edilmemesi gerektiğinin tüm sektörler tarafından daha iyi anlaşıldığını belirten Borsafe Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, şöyle konuştu:

‘Doğru ürünleri seçin’

“Türkiye, her yüz bin çalışan başına düşen ölümlü iş kazalarında dünyada ön sıralarda yer alıyor. İş yeri güvenliğinin sağlanmasına ve işçi sağlının korunmasına yönelik bilincin artırılması ve bu amaca hizmet eden kişisel koruyucu ekipmanların Türkiye’de büyük küçük tüm firmalar tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasının gerekli. Buradaki en önemli husus, kurumun yapılan iş ve işçiye yönelik en doğru ürünü alması. Bunun için ise teknik bilgisine güven duyulan ve ürün gamı kuvvetli satış firmaları ile çalışmak gerekiyor. Aksi halde işletmeler maalesef iş sağlığı ve güvenliği için ayırdıkları bütçelerini doğru kullanamadığı gibi birçok riske de maruz kalıyor.”