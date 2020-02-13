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    HaberlerEge Haberleri İş hayatındaki cinsiyet eşitsizliğine son
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    13.02.2020 - 00:05 |

    İş hayatındaki cinsiyet eşitsizliğine son

    İş hayatındaki cinsiyet eşitsizliğine son

    Avrupa Birliği Başkanlığı “Sivil Toplu Diyaloğu V” programı kapsamında desteklenen ve İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) öncülüğünde hayata geçirilen “İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi” projesi kapsamında dernek üyeleri, Akdeniz İş Kadınları Federasyonu’nu ile çalışma hayatında cinsiyet eşitliğinin iyi örneklerinden; Starlab, Neuroelectrics ve Naturabisse şirketlerini ziyaret etmek üzere İspanya’ya gitti. Kadının dünya ekonomisinde daha çok söz sahibi olması için görüşmelerin devam edeceğini ifade eden İZİKAD Başkanı Huriye Serter, “Hayatın her alanında eşit temsil hakkı ve iş kadını dernekleri üyeleri ile ticaret ağının oluşturulması için çalışıyoruz” diye konuştu.

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