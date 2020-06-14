14.06.2020 - 00:02 | | YUSUF ÇINAR
İş kadınlarından huzurevine destek
Karşıyaka İş Kadınları Derneği (KAR-İŞKAD) Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne, ateş ölçer yardımı yaptı.
YUSUF ÇINAR
KAR-İŞKAD Kurucu Başkanı Nil Güneri, “Huzurevi sakinlerinin sağlık kontrollerinin etkin şekilde yapılması amacıyla elektronik ateşölçerler sağlandı. Pandemi sürecini atlattıktan sonra sağlıklı günlerde büyüklerimizi yüzyüze ziyaret ediyor olacağız” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz