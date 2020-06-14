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    HaberlerEge Haberleri İş kadınlarından huzurevine destek
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    14.06.2020 - 00:02 | | YUSUF ÇINAR

    İş kadınlarından huzurevine destek

    Karşıyaka İş Kadınları Derneği (KAR-İŞKAD) Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne, ateş ölçer yardımı yaptı.

    İş kadınlarından huzurevine destek
    YUSUF ÇINAR

     KAR-İŞKAD Kurucu Başkanı Nil Güneri, “Huzurevi sakinlerinin sağlık kontrollerinin etkin şekilde yapılması amacıyla elektronik ateşölçerler sağlandı. Pandemi sürecini atlattıktan sonra sağlıklı günlerde büyüklerimizi yüzyüze ziyaret ediyor olacağız” dedi. 

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