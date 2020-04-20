'İş modelleri değişecek, kadın öne çıkacak'

KONDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü Ağırdır, korona sonrası iş yapma biçimlerinin değişeceğini, kadınların ve gençlerin yeni sisteme daha uygun olduğunu dile getirdi.

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İZSİAD) internet üzerinden düzenlediği toplantıya katılan KONDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır, dünyada korona sonrası iş yapma biçimlerinin değişeceğini ve yeni dünya düzeninde kadının ön plana çıkacağını söyledi. Ağırdır, salgın sonrası bekleyen derin bir ekonomik kriz olduğuna işaret etti.

Çalışan odaklı

“İş modelleri değiştirilmeli, değişimin zamanıdır” diyen Ağırdır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolar 7 liraya çıktığından beri söylüyorum, büzülerek değil değişerek bu krizden geçebiliriz. İzmir için de sektör için de sizin için de dünya için de böyle. Küçülerek, adam çıkararak bu krizi geçemeyiz. Panikle davranmak yerine, korona ile pazarlık etmek yerine değişimi başlatmanız lazım. Çalışanlardan, temel tedarik toptancılarınızdan oluşan eko sistemi ayakta tutmanız lazım. Bunu devlete teslim edemezsiniz. Ana tedarikçiniz batıyorsa, yeniden o eko sistemi kurmak az buz iş değil. Hepinizin ağı var, o yapıyı ayakta tutamazsanız her şey normale döndüğünde de normalleşemezsiniz. Müşteriden daha çok çalışanınızı ayakta tutmaya çalışın.”

Online görüşme

Ağırdır, “Erkek zihniyeti hem duyguları hem mantığı kavrayamıyor. Yeni dünya düzeni kadın zihnine daha uygun. Yeni dönemde kadın aklı öne çıkacak. Yeni Zelanda’ya, Almanya’ya bakın, liderleri kadın, kriz yönetimlerini değerlendirin. Yeni hayat gençlere ve kadınlara yatkın” dedi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt da, evlerde de faaliyetleri sürdürdüklerini belirtti, “Online olarak üyelerimizle zaman zaman görüşüyoruz. Dernek faaliyetlerini de online olarak yürütüyoruz. Tarihi bir dönemden geçerken dünyayı daha iyi anlamak ve korona sonrası bizi bekleyen dünyayı daha net görebilmek adına KONDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ı üyelerimizle buluşturduk. Keyifli ve ufuk açıcı bir sohbet oldu” diye konuştu.