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    24.09.2020 - 00:02 |

    İş yaşamına emin adımlar

    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Staj Seferberliği projesine, Uşak Üniversitesi’nden 31 öğrenci başvuru yaptı

    İş yaşamına emin adımlar

    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Staj Seferberliği’ projesine Uşak Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Gençlerin istihdamını ve sektör deneyimini arttırmak amacıyla başlatılan staj programına başvuran 31 kişi, işletmeler tarafından davet edildi. Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Proje, gençlerimizin kariyer yolculuğunda önemli bir başlangıç yapmalarını sağladı” dedi.

    Rektör Savaş, “Eğitim fen-edebiyat, iletişim, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri ve uygulamalı bilimler fakültelerinden 31 son sınıf öğrencimiz; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. gibi ülkemizin seçkin kurumlarında iş hayatı ve kariyerleriyle ilgili önemli deneyimler kazanacak. Aynı zamanda yetenek kapısı web sitesi (www.yetenekkapisi.org) üzerinden diğer kurumlara da başvuru yapan gençlerimizin mülakat süreçleri sürüyor” diye konuştu.

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