04.07.2020 - 00:03 |
İsale hattı patladı bahçeleri su bastı
BODRUM’DA, DSİ içme suyu hattında patlama meydana geldi.
Bölgedeki yolda dev çukur açıldı. Bazı evlerin bahçelerine su doldu. Suyun tazyikiyle fırlayan taşlar, park halindeki bir otomobilde maddi hasar açtı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, onarım ve temizlik çalışması başlattı. l SELÇUK AKBAŞ DHA
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.