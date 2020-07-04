İsale hattı patladı bahçeleri su bastı

Bölgedeki yolda dev çukur açıldı. Bazı evlerin bahçelerine su doldu. Suyun tazyikiyle fırlayan taşlar, park halindeki bir otomobilde maddi hasar açtı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, onarım ve temizlik çalışması başlattı. l SELÇUK AKBAŞ DHA