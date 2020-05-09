09.05.2020 - 00:03 |
İşbaşındaki manav maskesini aldı
Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren pazaryerleri, işyerleri ve muhtarlara maske dağıtımı yapan Bergama Belediyesi, ilçedeki manavları da unutmadı.
Bu süreçte iş yoğunluğu artan manavların her birisine hem maske dağıtıldı, hem de uyulması gereken kurallar hakkında tebliğ yapıldı.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.