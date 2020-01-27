İşbirliği çağrısı

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve üyeler, İzmir İş Kadınları Derneği’ni (İZİKAD) ziyaret etti, ortak proje imkanları ve işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. TÜGİAD Ege Şubesi heyeti, ardından Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’ni de (PERYÖN) ziyaret etti. Dernekler arası işbirliklerine büyük önem verdiklerini söyleyen Durmuş, “Projeler ne kadar geniş bir tabana yayılırsa o derece başarılı olur” dedi. İZİKAD Başkanı Huriye Serter de, “İşbirliğine açığız” diye konuştu.