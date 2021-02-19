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    19.02.2021 - 07:00 | | DHA

    İşbirliği havzası yapalım

    Akdeniz Tekstil Forumu- Meditex 2021’in ilk oturumuna konuk olan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Akdeniz havzasındaki ticaret hacmini değerlendirdi.

    İşbirliği havzası yapalım

    Akdeniz Tekstil Forumu- Meditex 2021’in ilk oturumuna konuk olan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Akdeniz havzasındaki ticaret hacmini değerlendirdi. “Akdeniz’i bir işbirliği havzası haline getirmeliyiz” diyen Eskinazi, “AB ile Gümrük Birliği; tarım, hizmetler, yatırımlar, e-ticaret ve kamu alımları gibi yeni alanları da kapsamalı. Vize serbestisinin hayata geçmesi artık bir zorunluluk. Ayrıca dijitalleşme odaklı lojistik yatırımları da, Akdeniz’de büyümenin anahtarı” ifadelerini kullandı. 

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