İşbirliği yaptılar

03.04.2020 - 07:00 | | HASAN YİĞEN DHA
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Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü bir protokol imzaladı.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü bir protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Manisa ve ilçelerindeki meslek liseleri maske üretimine başladı. Geçtiğimiz hafta günlük 500 maske hedefiyle üretim yapan Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi, maske üretiminin yanında 3 boyutlu yazıcılar ile ‘yüz koruyucu siperlik’ üretimine de başladı.
İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.