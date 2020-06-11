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    HaberlerEge Haberleri İşbirliği yenilendi
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    11.06.2020 - 00:02 |

    İşbirliği yenilendi

    Ege Üniversitesi ve Japonya’nın Kumamoto Üniversitesi arasında, ilk kez 20 yıl önce imzalanan ve her 5 yılda bir yenilenen akademik iş birliği ve öğrenci değişim protokolleri, Rektörler Shinji Harada ve Prof. Necdet Budak’ın katılımı ile gerçekleşen çevrimiçi toplantıda yenilendi.

    İşbirliği yenilendi

    Toplantıya her iki üniversitenin üst yönetiminden akademisyenler de katıldı. Prof. Dr. Budak, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden üniversiteler ile işbirlikleri kuruyor, var olan işbirliklerini daha da güçlendiriyoruz. Online olarak imzaladığımız bu protokolün üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Protokole göre, 2025 yılına kadar her iki üniversitenin akademisyenleri arasında eğitim ve bilimsel araştırma konularında ortak çalışmalar, karşılıklı ziyaretler yapılabilecek.

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