İşbirliği yenilendi

Toplantıya her iki üniversitenin üst yönetiminden akademisyenler de katıldı. Prof. Dr. Budak, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden üniversiteler ile işbirlikleri kuruyor, var olan işbirliklerini daha da güçlendiriyoruz. Online olarak imzaladığımız bu protokolün üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Protokole göre, 2025 yılına kadar her iki üniversitenin akademisyenleri arasında eğitim ve bilimsel araştırma konularında ortak çalışmalar, karşılıklı ziyaretler yapılabilecek.