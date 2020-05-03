İşçiler, işlerini kendi gözlerinden anlattı

Videoda, gerek sahada gerekse işyerlerinde fedakarca çalışan emekçiler, işleri kendi gözlerinden anlattı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Sömürü düzenine karşı verilen mücadelenin simgeleşmiş tarihsel adı olan 1 Mayıs, alın teriyle ekmek mücadelesi veren herkesin günü. Çalışma arkadaşlarım, emekçi kardeşlerimizin yer aldığı videoda bazı sözcüklerin bizler için ne kadar değerli olduğunu vurgulamak istedik. Emekleriyle ekmeğini kazanan tüm emekçi kardeşlerimin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.