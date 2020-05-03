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    HaberlerEge Haberleri İşçiler, işlerini kendi gözlerinden anlattı
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    03.05.2020 - 00:01 |

    İşçiler, işlerini kendi gözlerinden anlattı

    Seferihisar Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için koronavirüs salgınıyla birlikte anlamları daha da güçlenen ‘iş, emek ve dayanışma’ kavramlarının vurgulandığı bir video hazırladı.

    İşçiler, işlerini kendi gözlerinden anlattı

    Videoda, gerek sahada gerekse işyerlerinde fedakarca çalışan emekçiler, işleri kendi gözlerinden anlattı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Sömürü düzenine karşı verilen mücadelenin simgeleşmiş tarihsel adı olan 1 Mayıs, alın teriyle ekmek mücadelesi veren herkesin günü. Çalışma arkadaşlarım, emekçi kardeşlerimizin yer aldığı videoda bazı sözcüklerin bizler için ne kadar değerli olduğunu vurgulamak istedik. Emekleriyle ekmeğini kazanan tüm emekçi kardeşlerimin ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.

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