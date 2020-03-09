09.03.2020 - 07:00 |
İşçilerle buluştu
Kemalpaşa’da bir fabrikadaki kadın işçileri ziyaret eden, karanfil dağıtan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, kadın işçileri sadece 8 Mart’ta hatırlamadıklarını, işçi haklarıyla ve sendikalaşmayla ilgili mücadelelerini yılın her dönemi, her platformda haykırdıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.