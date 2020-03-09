İşçilerle buluştu

Kemalpaşa’da bir fabrikadaki kadın işçileri ziyaret eden, karanfil dağıtan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, kadın işçileri sadece 8 Mart’ta hatırlamadıklarını, işçi haklarıyla ve sendikalaşmayla ilgili mücadelelerini yılın her dönemi, her platformda haykırdıklarını ifade etti.