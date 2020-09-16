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    16.09.2020 - 07:00 |

    İşçiye yüzde 21 zam

    Salihli Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

    İşçiye yüzde 21 zam

    Salihli Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Salihli Belediyesi Personel A. Ş. bünyesinde çalışan sürekli işçileri kapsayan sözleşmeye göre, en düşük maaş 3 bin lira, en yükseği de 4 bin lira oldu. Protokole imza atan Başkan Zeki Kayda, “Maaşlarda yüzde 21 artış yaptık. Şirket bünyesinde çalışan işçilerimizin günlük yevmiyesi 112 lira oldu. Kasım ve mayıs ayı sonunda 8’er yevmiye, eğitim ve yakacak yardımı, Ramazan Bayramı’nda 100 lira, Kurban Bayramı’nda da 150 lira alacaklar. Temizlik İşleri’nde çalışanlara 100 lira ödenecek” dedi.

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