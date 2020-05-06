İşgaliye kararıyla 1.5 milyon liralık katkı

Konak Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasıyla beraber kepenk kapatmak zorunda kalan esnafı yalnız bırakmıyor. Başkan Abdül Batur’un işgaliye bedeli almama kararıyla Konak esnafına yaklaşık 1.5 milyon lira destek sağlandı. Kemeraltı’nda zabıta kontrolünde alınan önlemler ile Havra Sokağı’nın açık kalması sağlandı. Esnafa en büyük desteklerden biri ise, Batur’un çağrısı ile başlatılan, veresiye defterlerinin kapatılması kampanyası oldu. Kampanya hem bakkal esnafına can suyu oldu hem de ihtiyaçlı vatandaşın yüzü güldü.

Ortak çalışma

Konak Belediyesi’nden bir destek de salgın ile beraber ekonomik darboğazla da mücadele eden meslek gruplarından berberlere geldi. Belediyenin Esnaf Masası ile iletişime geçen İzmir Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın ortaklığında, zor durumda olan berber esnafına erzak kolisi dağıtımı başladı.

Belediye olarak en büyük desteği esnafa vermeye çalıştıklarını dile getiren Batur, “Bu zor süreçte esnafımızın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz ve her zaman yanlarındayız” dedi.

Öte yandan Ramazan dolayısıyla taksi duraklarına iftar saatinde tavuk pilav ikramı yapılacak. Kahveci esnafına da erzak kolisi desteği verilecek.