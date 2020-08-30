İşgören okullarına hijyen desteği...

Vakıf Genel Sekreteri Mahir Dinç, ilk etapta 15 kurumun yetkilisine ürünleri teslim etti. Dinç, “İşgören Ailesi’nin hayırlarına, tamamı kamu adına hizmet veren eserlere onların yokluklarında da sahip bir ödev” dedi. Hijyen makinesi ve dezenfektan, Konak Mersinli Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi atölyelerinden temin edildi.