30.08.2020 - 00:03 |
İşgören okullarına hijyen desteği...
Nevvar Salih İşgören Vakfı, Nevvar ve Salih İşgören adını taşıyan eğitim kurumlarına pedallı hijyen makinesi ve dezenfektan sıvı dağıttı.
Vakıf Genel Sekreteri Mahir Dinç, ilk etapta 15 kurumun yetkilisine ürünleri teslim etti. Dinç, “İşgören Ailesi’nin hayırlarına, tamamı kamu adına hizmet veren eserlere onların yokluklarında da sahip bir ödev” dedi. Hijyen makinesi ve dezenfektan, Konak Mersinli Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi atölyelerinden temin edildi.