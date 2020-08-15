İşgören unutulmadı

İşgören çiftinin kentin ve halkın yararına çok sayıda esere imza attığını belirten Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, “Yaşadıkları kente borçlarını bu şekilde ödeyen insanların çoğalmasını istiyoruz. Nevvar Anne, Salih Baba’nın hayırlarının arkasındaki gizli kahramandı. (Sen hayırlarını yap, kazancın artar) derdi. Nevvar Anne, 12 yıl önce bir kayıp olarak değerlendirebileceğimiz bir yolculuğa uğurlandı ama onun bıraktığı mirası, Nevvar Salih İşgören Vakfı yaşatıyor.” dedi.

Gaziemir’e okul ve hastane

2004-2009 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyesi olarak görev yaptığı dönemde Salih İşgören ile tanışma fırsatı yakaladığını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise, “Birçok insan onun yaptırdığı hastanede şifa buldu, binlerce öğrenci onun yaptırdığı okulda eğitim aldı. Gaziemirli vatandaşlar adına kendilerini rahmet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.