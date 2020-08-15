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    HaberlerEge Haberleri İşgören unutulmadı
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    15.08.2020 - 00:03 |

    İşgören unutulmadı

    Nevvar Salih İşgören Vakfı kurucusu Salih İşgören’in hayırsever eşi Nevvar İşgören, ölümünün 12. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

    İşgören unutulmadı

    İşgören çiftinin kentin ve halkın yararına çok sayıda esere imza attığını belirten Nevvar Salih İşgören Vakfı Genel Sekreteri Mahir Dinç, “Yaşadıkları kente borçlarını bu şekilde ödeyen insanların çoğalmasını istiyoruz. Nevvar Anne, Salih Baba’nın hayırlarının arkasındaki gizli kahramandı. (Sen hayırlarını yap, kazancın artar) derdi. Nevvar Anne, 12 yıl önce bir kayıp olarak değerlendirebileceğimiz bir yolculuğa uğurlandı ama onun bıraktığı mirası, Nevvar Salih İşgören Vakfı yaşatıyor.” dedi.

    Gaziemir’e okul ve hastane

    2004-2009 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyesi olarak görev yaptığı dönemde Salih İşgören ile tanışma fırsatı yakaladığını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise, “Birçok insan onun yaptırdığı hastanede şifa buldu, binlerce öğrenci onun yaptırdığı okulda eğitim aldı. Gaziemirli vatandaşlar adına kendilerini rahmet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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