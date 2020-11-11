11.11.2020 - 00:00 |
İşi biten çadırlar temizlenip kalkıyor
İzmirli depremzedelere desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, boşalan çadırları toplayıp temizliyor, dezenfekte edip yeniden kullanıma hazır hale getiriyor.
İtfaiye Dairesi Başkan Vekili İsmail Derse, enkaz çalışmalarının ardından, “Olası bir afete karşı hazırlıklı olmak için bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu sayede tekrar bir ihtiyaç halinde çadırları hızla sevk edebileceğiz” dedi. Çadırların içindeki mat, battaniye gibi eşyalar da temizlenip dezenfekte ediliyor ve ihtiyaç halinde kullanılmak üzere paketlenerek depolanıyor.