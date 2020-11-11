İşi biten çadırlar temizlenip kalkıyor

İtfaiye Dairesi Başkan Vekili İsmail Derse, enkaz çalışmalarının ardından, “Olası bir afete karşı hazırlıklı olmak için bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu sayede tekrar bir ihtiyaç halinde çadırları hızla sevk edebileceğiz” dedi. Çadırların içindeki mat, battaniye gibi eşyalar da temizlenip dezenfekte ediliyor ve ihtiyaç halinde kullanılmak üzere paketlenerek depolanıyor.