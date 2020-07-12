12.07.2020 - 00:10 |
Isı ve maske tespiti yapan sistem kuruldu
Salgında mücadele kapsamında İzmir Buca’da Salon Kess kuaför salonu, ısı ve maske tespiti yapan ‘Port Cam’ adlı cihazı kurdu.
İzmir’de tasarlanan, cihaz kuaför salonuna girenlerin görüntüsünü bir saniyede tarayarak vücut ısılarını ölçüp, maske kontrolünü otomatik yapma özelliğine sahip. Maske takıp girenler ve vücut ısısı risk teşkil etmeyenlerde istatistiki bilgi olarak kaydedilirken, maske takmayanlar da sesli olarak uyarılıyor. Uygulamanın salona gelen müşterilerin de dikkatini çektiğini belirten ortaklardan Tolga Yanık, “Isı ölçüyor, maske kontrolü yapıyor, salona kaç kişi giriş yaptı istatistiki bilgi veriyor. Bu sistemi Türkiye’de uygulayan ilk kuaför salonuyuz” dedi. Ortaklardan Caner Koç da, “Hem kendi hem de halk sağlığı için yatırım yapmamız şart” diye konuştu.
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