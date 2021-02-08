Işığa çok az kaldı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’le Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattındaki yapım çalışmalarını inceledi. Soyer, hattın yüzde 72’sinin tamamlandığına dikkat çekti, “Tünelin ucundaki ışığı gördük” dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, proje için olağanüstü çaba harcayan Başkan Tunç Soyer ve ekibine teşekkür etti.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, metronun Üçkuyular girişinden yerin 30 metre altına indi, tünelin içinde sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bu proje için Başkan Soyer ve ekibinin olağanüstü bir çaba harcadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Çok önemli işler başarıyorsunuz. Halkımız için çok gerekli olan, kente büyük katkısı olacak projeleri hem de çok uygun maliyetlerle sürdürüyorsunuz. Sizi kutluyorum” dedi.

‘Maliyeti en uygun proje’

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, göreve geldiğinde yüzde 12’si tamamlanan 7,2 kilometrelik Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının 2 yılda yüzde 72 seviyesine geldiğini kaydetti, “Zor bir döneme rağmen yer altında 11 kilometre tünel kazdık” dedi.

Narlıdere metrosunun Türkiye’nin en ucuz ve inşaatı en hızlı ilerleyen metro projesi olduğunun altını çizen Soyer, Çağdaş İstasyonu’nun kaba inşaatının tamamlandığını, Şehitlik İstasyonu ve Güzel Sanatlar İstasyonu’nda da çalışmaların başladığını belirtti. Soyer, “Şu anda tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık. Şubat ayının sonunda ışık tamamen görünecek” dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Tünelin ucundaki ışığı bir de ekonomide görsek” vurgusunu yaptı.

Metro hattındaki çalışmalarını inceleyen Kılıçdaroğlu ile Soyer’e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ve Banliyö ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon eşlik etti.

Aktarmasız Narlıdere

Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı, Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık olmak üzere 7 istasyondan oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi, bu hatla birlikte hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 24’e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3’ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı’na kadar aktarmasız olarak gidebilecek. Hat, 2022’de tamamlanacak.