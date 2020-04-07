Işıkeli köyüne giriş yasaklandı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyüne giriş ve çıkışlar, muhtarlık tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yabancılara kapatıldı. Köy sakinleri, kendi karantinalarını uygulamaya başladı. Köylüler, gönüllülük esasına göre köy girişinde nöbet tutuyor. Muhtar Emin Aktaş, “Yabancı arabaları durduruyoruz. İşi varsa işini görüyoruz. Hastalık bitene kadar böyle devam etmek istiyoruz” dedi.