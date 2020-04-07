07.04.2020 - 07:00 | | AYHAN AKKAYA DHA
Işıkeli köyüne giriş yasaklandı
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyüne giriş ve çıkışlar, muhtarlık tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yabancılara kapatıldı.
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyüne giriş ve çıkışlar, muhtarlık tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yabancılara kapatıldı. Köy sakinleri, kendi karantinalarını uygulamaya başladı. Köylüler, gönüllülük esasına göre köy girişinde nöbet tutuyor. Muhtar Emin Aktaş, “Yabancı arabaları durduruyoruz. İşi varsa işini görüyoruz. Hastalık bitene kadar böyle devam etmek istiyoruz” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.