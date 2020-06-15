‘İşime âşığım’

Yeni düet albümü ‘Hikâyesi Var’ ve belgeseli Duru Olmak’la dikkat çeken sanatçı Nükhet Duru, Bektaş Türk’e konuştu. Sahnedeki Duru ile normal hayattaki Duru’nun farklı olduğunu dile getiren sanatçı, “Sahnede ister istemez bir role, bir tavra bürünüyor insan. Işıkların ve sana bakan bütün o gözlerin karşısında biraz ışığa tutulmuş tavşan gibiyiz. Normal hayattaki rahatlığım sahnede yerini oto kontrole bırakıyor” dedi.

‘Kendimi azat ettim’

Meslek hayatında ve özel hayatında sık sık iç sesini dinlediğini belirten Duru, “Hayatımdaki insan fazlalığını azalttım. Aman bir tatsızlık çıkmasın diye idare etmeme, alttan almama bağlı olan tüm yapay ilişkilerden kendimi kurtardım. Mutluyum” diye konuştu. Müzik hayatına başladığı ilk yıllardaki haline öğütlerde bulunan Duru, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiçbir şey için müziğe ara verme, kendine inanmaktan asla vazgeçme derdim. Önümüzdeki günler sağlık sıhhat getirdiği sürece üretmeye, çalışmaya ve dönüşmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız sürece kendimize yeni ne katabiliriz, bence hepimizi kaç yaşında olursak olalım gelişmeye götüren kapı bu soruyla aralanıyor. Çehov’un dediği gibi, ‘Bizi çalışmak kurtarır’ ben de çalışmaya âşığım.”

Örgü örüyor

Sahneye çıkmadığı zamanlarda örgü örmeyi, fırsat buldukça yemek yapmayı, kitap okumayı, kostüm tasarlamayı ve spor yapmayı sevdiğini söyleyen Nükhet Duru, şu vurguları yaptı:

“Hiçbir şeye tutku derecesinde bağlanmam. Yapmaktan çok keyif aldığım şeyler olabilir, ancak olamadığı durumlarda kati suretle yoksunluk hissi yaşamam. Güneş, herkes gibi belki benim için diğerlerinden biraz fazla bir enerji kaynağı, gün güneşli olsun onun dışında her koşula uyum sağlarım.”

Bir müzikalde oynamak istediğini dile getiren sanatçı, “Chicago’nun beyazperdeye aktarılması gibi. Yönetmek istemezdim, çünkü bence herkes iyi bildiği işi yapmalı” dedi.