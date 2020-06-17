Işınlarla dezenfekte

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin ve Dr. Öğretim Üyesi Osman Doluca tarafından, mağazalarda denenen kıyafetleri ozon ve ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte eden bir cihaz geliştirildi. Dolap, giysilerdeki virüs ve benzeri bakterileri, herhangi bir bozulmaya neden olmadan yüzde 99 oranında sterilize edebiliyor ve kıyafetlerin kumaş türünü otomatik belirleyebiliyor.