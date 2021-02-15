İşitme cihazlarında ileri teknoloji Duymer ile Türkiye’de

Merkezi İzmir’de bulunan Duymer İşitme Cihazları, 22 yıldır ülkemizde tek yetkili distribütörü olduğu seçkin markalarla hastalarına hizmet veriyor. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, “3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile dünya markası akıllı işitme cihazları, profesyonel ekibimizle atölyelerimizde kişiye özel hale getiriliyor, kulak içi montajı da yapılıyor. Duymer, Danimarka malı İnterton, Alman malı Audifon ve Amerikan malı Starkey markalarını, 100 şubesi ile hastalarına ulaştırıyor. Ayrıca nano teknolojiye ve ileri teknolojiye sahip işletme cihazlarını 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber sunuyor” dedi.

Neredeyse görünmez

Dünyanın en küçük işitme cihazlarından biri olan ve kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Amerika’da üretilen Starkey işitme cihazları hakkında bilgi veren Av. Salih Baz, “Tüm cep telefonları ile uyumlu olarak çalışmakta ve direk ses aktarımı da yapabilmektedir. Özel algoritması ile kusursuz doğal işitme deneyimi sunduğu laboratuvar testleri ile tescillenmiştir. Starkey Sound ile gücü ve gelişmiş wireless teknolojisinin mükemmel uyumu ile TV akışı, müzik dinleme ve çok daha fazlası ile buluşacaksınız. Ayrıca telefonunuzdan medya akışı ve eller serbest görüşme de yapabilirsiniz. Dünyanın ilk tüm vücut sağlığınızla ilgilenen yapay zeka teknolojisine sahip işitme cihazı aracılığıyla 27 farklı dilde anlık çeviri desteği de alabileceksiniz” diye açıkladı.

Alman teknolojisi

Almanya’da üretilen modern işitme cihazları Audifon hakkında bilgiler veren Av. Salih Baz, “Audifon İşitme Cihazları 7 farklı alanda otomatik sınıflandırma gerçekleştirerek bulunduğunuz ortamdaki ses yapısını otomatik olarak optimize eder ve işitme cihazı ayarlarını otomatik olarak bulunduğunuz ortama göre adapte eder. Ayrıca adaptif ses, feedback ayarları ve adaptif gürültü önleyici ve canlı dinleme özelliklerini kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca tinnutus baskılama özelliği ile kulak çınlaması sorunları artık tarihe karışıyor. Audifon markasına ait Risa ve Lewi İşitme cihazları (Wings teknolojisi) ile uyumludur. Audifon App günlük hayatı kolaylaştırır. Kullanımı kolaydır, işitme cihazı kullanıcısına en yüksek dinleme konforu sağlar. Iphone & Android Bağlantısı mevcuttur. Audifon’un iPhone’a doğrudan ses aktarımı sayesinde kullanıcılar, işitme cihazlarıyla telefon aramalarını cevaplayabilir veya müzik dinleyebilir. Akıllı telefon, canlı bir uzaktan mikrofon olarak da kullanılabilir. Kullanıcılar uygulama aracılığıyla bulundukları ortam koşullarına göre kendi ses ayarlarını ve program değişikliklerini yapabilirler” dedi.

Aktif yaşamınızı sürdürün

İnterton olarak her zaman uygun fiyatlarda ileriye dönük, yetenekli, etkili ve kaliteli işitme çözümleri sunmayı amaçladıklarını belirten Av. Salih Baz, “Yeni İnterton Ready işitme cihazlarıyla birlikte sunulan, yeni ve kullanımı kolay bir yazılım olan İnterton Fitting ve yeni akıllı telefon uygulaması İnterton Sound’u kullanarak, ses profilleri, ses seviyesinin de ayarlamasına olanak tanıyoruz ve bununla da kalmıyor Made for Apple ile doğrudan ses aktarımı sağlıyoruz. Bu sayede kullanıcılar doğrudan telefon görüşmelerini yapabilir, müzik dinleyebilir, film de izleyebilir. Apple cihazlarından işitme cihazlarına kolaylıkla erişebilir ve kontrol edebilir. İnsanlar aktif hayata devam etmek, bisiklete binmek, yürüyüş yapmak, spor yapmak gibi aktivitelerle hayatın tadını çıkarmak isterler. Bu nedenle İnterton Ready, dış ortamlarda stressiz bir işitme deneyimi için ‘Uyarlanabilir rüzgar gürültüsü azaltma’ özelliğine sahiptir. Nano teknolojisi sayesinde ter ve toza dayanıklı hale gelerek aktif yaşam tarzınızı daha da destekler” diye konuştu.