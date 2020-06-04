04.06.2020 - 00:01 |
İskele Limanı, yeni meydana kavuşuyor
URLA Belediyesi, İskele Limanı’nda düzenleme çalışmaları yürütüyor.
Otopark olarak kullanılan kısım kaldırılarak yerine vatandaşların rahatça kullanılabileceği bir meydan düzenlemesi yapılıyor. Meydana çok sayıda farklı türde ağaçlar dikilerek yeşille mavi buluşacak. Ayrıca ziyaretçilere hizmet verecek dış cephesi doğal Urla taşı kaplamalı olacak şekilde iki tane büfe yapılacak.
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