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    HaberlerEge Haberleri İskele Limanı, yeni meydana kavuşuyor
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    04.06.2020 - 00:01 |

    İskele Limanı, yeni meydana kavuşuyor

    URLA Belediyesi, İskele Limanı’nda düzenleme çalışmaları yürütüyor.

    İskele Limanı, yeni meydana kavuşuyor

    Otopark olarak kullanılan kısım kaldırılarak yerine vatandaşların rahatça kullanılabileceği bir meydan düzenlemesi yapılıyor. Meydana çok sayıda farklı türde ağaçlar dikilerek yeşille mavi buluşacak. Ayrıca ziyaretçilere hizmet verecek dış cephesi doğal Urla taşı kaplamalı olacak şekilde iki tane büfe yapılacak.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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