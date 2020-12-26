26.12.2020 - 07:00 |
İŞKUR Kampüs ÇOMÜ öğrencilerinin yanında
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile İŞKUR arasında, kampüs hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile İŞKUR arasında, kampüs hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. İŞKUR Kampüs, öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.