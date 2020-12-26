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    HaberlerEge Haberleri İŞKUR Kampüs ÇOMÜ öğrencilerinin yanında
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    26.12.2020 - 07:00 |

    İŞKUR Kampüs ÇOMÜ öğrencilerinin yanında

    ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile İŞKUR arasında, kampüs hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

    İŞKUR Kampüs ÇOMÜ öğrencilerinin yanında

    ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile İŞKUR arasında, kampüs hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. İŞKUR Kampüs, öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

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