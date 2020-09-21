İslam Medeniyetleri Merkezi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettiği Adil Beştaş Evi, Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi olacak. Büyükşehir, merkezi Türk Ocakları Derneği Şubesi’ne tahsis edecek. Tarihi evde kurulacak Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi’nde, Denizli’nin tarihi sosyal yaşamı, kültürel yapısı, ekonomik imkanları ve kent kimliği akademik bir yaklaşımla değerlendirilerek, gençlerin sosyal ve kültürel bilinçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Türk Ocakları Derneği’nin Türkiye’de milli şuur ve bilinç kazandırma anlamında gençliğe, geleceğe ve kimliğe sahip çıktığını kaydeden Başkan Osman Zolan, “Tarihi bir yapıda yerleri olsun, orada çeşitli programlar yapılsın isteniyordu. Prof. Dr. Turgut Tok Hocamızla Denizlimizin tarihi değerleriyle ilgili çalışmaları var. İnşallah burada gençlerimize, halkımıza yönelik etkinlikler yapılacak” dedi.