01.06.2020 - 00:01 |
İşletmeler umutlu
İzmir Konak’ta kafe ve restoranlar, normalleşme sürecine tadilat ve onarımla girdi. İşletmeler, dezenfekte çalışmaları yaptı, masa düzenini sağlamak ve 1,5 metre mesafe bırakmak için masalar arası uzaklığı metreyle ölçtü. Boş bırakılması gereken sandalyelere etiketler yapıştırıldı.
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız