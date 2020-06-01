İşletmeler umutlu

İzmir Konak’ta kafe ve restoranlar, normalleşme sürecine tadilat ve onarımla girdi. İşletmeler, dezenfekte çalışmaları yaptı, masa düzenini sağlamak ve 1,5 metre mesafe bırakmak için masalar arası uzaklığı metreyle ölçtü. Boş bırakılması gereken sandalyelere etiketler yapıştırıldı.