İşletmelere normalleşme eğitimi

Alaçatı Ek Hizmet Binası’nda açık alanda sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleşen eğitimde konuşan Başkanı Ekrem Oran, “Geçen yıl milyonları ağırladığımız ilçemizde, salgınla mücadele kapsamında normalleşme programlarını tek tek hayata geçiriyoruz. Önceliğimiz işletmelerin gerekli tedbirleri alması. Bu konuda denetimlerimizi sıklaştıracağız” dedi.



İki hafta sürecek



Esnaf Odası ve uzman eğitim kurumları işbirliği ile hazırlanan ücretsiz eğitim kursları 2 hafta süre ile 1.5 saat sürecek. Çeşme Belediyesi bu kursa katılan ve bu şartları tamamlayan esnaf ve işletme personellerine sertifika verecek.