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    06.06.2020 - 00:01 |

    İşletmelere normalleşme eğitimi

    Çeşme Belediyesi Esnaf Odası ve Uzman Eğitim Kurumları işbirliğiye işletmelere, koronavirüs salgını kapsamında normalleşme süreci ile ilgili eğitim veriliyor.

    İşletmelere normalleşme eğitimi

    Alaçatı Ek Hizmet Binası’nda açık alanda sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleşen eğitimde konuşan Başkanı Ekrem Oran, “Geçen yıl milyonları ağırladığımız ilçemizde, salgınla mücadele kapsamında normalleşme programlarını tek tek hayata geçiriyoruz. Önceliğimiz işletmelerin gerekli tedbirleri alması. Bu konuda denetimlerimizi sıklaştıracağız” dedi.

    İki hafta sürecek

    Esnaf Odası ve uzman eğitim kurumları işbirliği ile hazırlanan ücretsiz eğitim kursları 2 hafta süre ile 1.5 saat sürecek. Çeşme Belediyesi bu kursa katılan ve bu şartları tamamlayan esnaf ve işletme personellerine sertifika verecek.

     

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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