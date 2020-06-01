‘İşsizler için yardım paketi açıklanmalı’

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, pandemi sonrası sosyal patlama uyarısı yaptı. Modern devletin en önemli görevinin, halkının barınma, yiyecek gibi temel ihtiyaçlarını sağlamak olduğuna işaret eden Ösen, “Yaşadığımız pandemi surecinde alınan kararlar ile güvencesiz ve gündelik çalışan bir çok insan gelirsiz kaldı. Bütün bunlara bir de orta vadede işsiz kalacak milyonlarda eklendiğinde önümüzdeki en büyük sorun sosyal patlamadır” dedi. Pandemi sonrası işsizlik ordusuna yeni katılanlar ile birlikte sorunların katlanacağını belirten Ösen, şöyle devam etti:

“Sosyal patlamanın yaşanmaması için devletin gelirlerini kaybeden ve işsiz kalan vatandaşlarına sahip çıkması ve özel bir destek paketi açıklanmalı. İşsiz kalmış kesime destek açıklarken, işletmesini ayakta tutmaya çalışan işverene de verilen desteğin artması önem arz ediyor.”

Kadınlar zorda

Pandemi sonrası planlamaya özellikle kadınların da dahil olması gerektiğini sözlerine ekleyen Ösen, “Türkiye’de çalışan kadınların yüzde 42’si güvencesiz olarak çalışıyor. Bu salgın döneminde ilk onlar işsiz kaldı ve işsizlik ödeneği gibi temel desteklerden de yoksunlar. Sağlık çalışanı kadınlar ise yoğun empo içinde hayatlarını riske atarak görev yaptı. Psiko-sosyal destek verilmesi gerekiyor” dedi.