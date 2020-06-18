‘İşsizliğin azalmasına katkı sağlayacağız’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kınık’ta Delez Yaşam Vadisi Sosyal Tesisleri’nde Ziraat Odası Başkanlığı, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ve muhtarların katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı, “Daha önce söz verdiğim ve 22 Şubat’taki ziyaret sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı, Tarıma Dayalı Organize İhtisas Bölgesi’ni Bitkisel Tarım İhtisas Bölgesi olarak kuracağız” dedi. Tıbbi aromatik bitkiler, tohum ve yem bitkilerinin işlenip, paketlenip katma değere dönüşeceği tesisler kurulacağını dile getiren Pakdemirli, “Hem üreticilerimize destek olacağız hem de tesislerde çalışacak işçilerle işsizliğin azalmasına katkı sağlayacağız. Kınık ve çevre ilçelerdeki çiftçilerin ürettiği ürünler, Avrupa pazarlarında yer alacak ve burası tarım üssü olacak” diye konuştu. Toplantı sırasında İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener’le görüşen Pakdemirli, İZTO Başkanı’ndan bölgede kurulacak olan bitkisel üretime dayalı ihtisas OSB yatırımcılarıyla ilgili bilgi aldı.

Toplantıda, Kınık’ta tarıma dayalı beklentiler ve çözüm önerileri ele alındı. Bakırçay ve sulama kanalların ıslahı, sulama birliği, göletler ve orman mesire alanlarıyla ilgili görüşmeler de yapıldı. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile katılımcılara teşekkür etti.