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    HaberlerEge Haberleri ‘İstanbul sevdası olanla yola devam edilmemeli'
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    14.04.2020 - 07:00 |

    ‘İstanbul sevdası olanla yola devam edilmemeli'

    Göztepe’nin deneyimli oyuncusu Alpaslan Öztürk’ün açıklamaları taraftarı ikiye böldü.

    ‘İstanbul sevdası olanla yola devam edilmemeli'

    Göztepe’nin deneyimli oyuncusu Alpaslan Öztürk’ün açıklamaları taraftarı ikiye böldü. Hedefleri hakkında konuşan Alpaslan’ın, “Büyük kulüplerde oynamak isterim, sonra hedefim Avrupa” ifadeleri Göztepeli futbolseverlerin tepkisini çekti. Sarı kırmızılı taraftarların büyük kısmı sosyal medya üzerinden Alpaslan’ı eleştiri yağmuruna tuttu. Göztepeliler, Alpaslan’ın kulübün değerini bilmediğini savundu. Taraftarlar, “Göztepe zaten büyük bir camia. Burada durmak istemeyeni zorla tutmayız. İstanbul sevdası olanla yola devam edilmemeli” şeklinde mesajlar gönderdi.
    Stoperde yıldızını parlattı
    Bazı taraftarlar ise, Alpaslan’ın profesyonel futbol yaşantısı olduğunu ve başka kulüplere gitmek istemesini doğal karşıladıklarını bildirdi. Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alpaslan için Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’in devrede olduğu iddia edildi. Asıl mevkiisi orta saha olan 26 yaşındaki oyuncu, özellikle bu sezon stoperde görev yaptı. Süper Lig’de 18 karşılaşmaya çıkan Alpaslan, 1308 dakika sahada kalıp 3 kez fileleri sarstı.

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